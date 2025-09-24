Sucesos - 24/9/25 - 04:27 PM

Condena a 18 años por tentativa de femicidio en La Chorrera

Loyalty Murillo sobrevivió a un ataque con cuchillo perpetrado por su expareja dentro de su casa en Villa Unida, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Mediante un acuerdo de pena, Alcibiades Caballero Villarreta fue sentenciado a 18 años de prisión por el delito de tentativa de femicidio en contra de su expareja, Loyalty Murillo, hecho ocurrido en diciembre de 2024.

Loyalty Murillo sobrevivió a un ataque con cuchillo perpetrado por su expareja dentro de su casa en Villa Unida, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Durante el proceso legal, la abogada de la víctima, Suky Yard, resaltó que el victimario acuchilló en 27 ocasiones a Loyalty en el área del tórax, cara, cuello y brazos.

Como consecuencia de este ataque, la víctima sufre graves secuelas que afectan su vida, entre ellas la pérdida de movilidad en uno de sus brazos, entre otras de mayor gravedad.

Yard indicó que su cliente aceptó el acuerdo de pena con la finalidad de poner fin al proceso legal.

Adicional a la condena de 18 años de prisión, al imputado se le impuso la prohibición de residir en La Chorrera por 15 años, una vez cumplida la pena principal.

Te puede interesar

Condena a 18 años por tentativa de femicidio en La Chorrera

Condena a 18 años por tentativa de femicidio en La Chorrera

 Septiembre 24, 2025
Hombre asesinado de dos balazos en la cabeza en playa Veracruz

Hombre asesinado de dos balazos en la cabeza en playa Veracruz

 Septiembre 24, 2025
Activan Alerta Amber por la desaparición de niña de 5 años

Activan Alerta Amber por la desaparición de niña de 5 años

 Septiembre 24, 2025
Funcionario y exfuncionario municipal aprehendidos por pedir coimas

Funcionario y exfuncionario municipal aprehendidos por pedir coimas

 Septiembre 24, 2025
Desbaratan punto de acopio de drogas enterradas en El Limón

Desbaratan punto de acopio de drogas enterradas en El Limón

 Septiembre 24, 2025

La condena quedó contenida en la sentencia número 542 del 23 de septiembre de 2025.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé