Condena a 18 años por tentativa de femicidio en La Chorrera

Panamá- Mediante un acuerdo de pena, Alcibiades Caballero Villarreta fue sentenciado a 18 años de prisión por el delito de tentativa de femicidio en contra de su expareja, Loyalty Murillo, hecho ocurrido en diciembre de 2024.

Loyalty Murillo sobrevivió a un ataque con cuchillo perpetrado por su expareja dentro de su casa en Villa Unida, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Durante el proceso legal, la abogada de la víctima, Suky Yard, resaltó que el victimario acuchilló en 27 ocasiones a Loyalty en el área del tórax, cara, cuello y brazos.

Como consecuencia de este ataque, la víctima sufre graves secuelas que afectan su vida, entre ellas la pérdida de movilidad en uno de sus brazos, entre otras de mayor gravedad.

Yard indicó que su cliente aceptó el acuerdo de pena con la finalidad de poner fin al proceso legal.

Adicional a la condena de 18 años de prisión, al imputado se le impuso la prohibición de residir en La Chorrera por 15 años, una vez cumplida la pena principal.

La condena quedó contenida en la sentencia número 542 del 23 de septiembre de 2025.