Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio

Panamá- A 37 años de prisión fue condenado este jueves, mediante un acuerdo de pena, Elvis Javier Quiel, expareja de Paola Chavéz (36 años), por el delito de femicidio en su contra, hecho ocurrido el pasado 2 de septiembre en Alto de Las Praderas, distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Sobre el resultado de la audiencia, la abogada Suky Yard resaltó el trabajo realizado por la fiscal del Ministerio Público en la causa y se mostró complacida con el resultado del juicio, pues, según recordó, en Panamá el delito de femicidio tiene una pena máxima de 30 años. A Quiel también se le condenó por los delitos de violencia doméstica y quebrantamiento de medida de protección, ya que la desconoció por completo.

Yard explicó que, como estos dos últimos delitos tienen penas menores, la condena total se fijó en 37 años: 30 por femicidio y 7 años por los otros dos delitos. "No soy amante de los acuerdos de pena, pero quiero rescatar el trabajo que se hizo. Considero que, aunque la pena definitivamente no va a calmar el dolor de los familiares ni nos va a regresar a Paola, es alta para el delito cometido, porque no podemos acceder a más hasta que en nuestro país no se modifiquen las sanciones penales", dijo.

La letrada se preguntó qué ha pasado o qué está haciendo el Estado panameño con respecto a los hijos que Paola dejó en orfandad. "Es aquí donde se necesitan políticas públicas, a través de instituciones que puedan ayudar a estos familiares y a estos niños, que deben ser protegidos por el Estado", aseguró.

Paola Chavéz fue asesinada en su casa ubicada en La Chorrera. La víctima había solicitado ayuda al Ministerio Público, a la Casa de Paz e incluso a dos Unidades Lince de la Policía Nacional, las cuales no atendieron su llamado de auxilio porque su cuerpo no mostraba señales visibles de la agresión física, verbal y psicológica de la cual era víctima por parte de Quiel, quien posteriormente le quitó la vida.