Identifican y buscan a cinco sospechosos por desaparición de Esteban De León

Panamá- La búsqueda de cinco personas sospechosas, ya identificadas, mantiene en vilo a la Policía Nacional por su presunta vinculación con la desaparición del joven Esteban De León, reportado como desaparecido desde la noche del pasado 31 de octubre.

La información fue confirmada por el director general de la institución, Jaime Fernández, quien además detalló que desde hace dos días se está realizando el recorrido y analizando las cámaras de videovigilancia para tratar de ubicar al exparticipante del programa 'Canta Conmigo'.

Fernández agregó que la entidad mantiene el acompañamiento a la familia del joven, y que por el momento la investigación los ha llevado hacia el área de Pacora, donde se han efectuado más de cuatro diligencias de allanamiento relacionadas con el caso. "Tenemos mucha evidencia que se ha levantado y continuaremos con esa búsqueda de la persona", indicó refiriéndose a Esteban.

El titular de la Policía Nacional exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda permitir ubicar al joven a que lo notifique a las autoridades. De igual forma, agregó el alto funcionario, "la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) junto a la Dirección de Inteligencia Policial están en el campo... para poder dar con el hallazgo de la persona".

Esteban desapareció la noche del pasado 31 de octubre, luego de salir de su trabajo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero la última vez que su familia lo vio fue a eso de las 4:00 p.m. de ese mismo día, cuando salió en su vehículo a laborar desde la casa de su abuela, ubicada en el sector de La Morelos, en Tocumen.

El domingo, la camioneta que conducía Esteban fue ubicada en el sector de Malengue, Pacora, totalmente calcinada.

La señora Yesenia Osorio, madre de Esteban, ha recurrido a las redes sociales para clamar ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para ubicar a su hijo.