Crimen en pleno día reaviva tensa calma en Samaria

Panamá- Un fin de semana tenso se vive en el barrio de Samaria, en Cerro Cocobolo, ubicado en el corregimiento Arnulfo Arias Madrid (San Miguelito), luego de que la tarde del viernes se registró un nuevo crimen.

Sobre este hecho de sangre, pese a que ocurrió a eso de la 1:15 de la tarde, se conocen muy pocos detalles. Hasta ahora solo ha trascendido que la víctima fue identificada como Aldair Iván Arauz García, de 18 años.

El joven se encontraba en un punto conocido como 'Patio Limoso', donde fue ubicado por el o los sicarios, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Después de lograr su cometido, se dieron a la fuga sin ser capturados.

Cuando residentes del área escucharon los disparos, llamaron a la Policía Nacional. Las unidades se presentaron al lugar y ubicaron a Aldair mortalmente herido. Pese a que los uniformados lo trasladaron de emergencia a un centro médico cercano, el médico de urgencias que lo atendió no pudo hacer nada por él, y solo pudo dictaminar que ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía de Homicidios y Femicidios de San Miguelito investiga el homicidio para identificar el móvil y a los involucrados, pero en el barrio, al igual que en otros ubicados en las llamadas 'zonas rojas', impera la ley del silencio. Es poco lo que sus residentes han revelado sobre el crimen.