Deflagración por escape de gas deja a padre e hijo con graves quemaduras

Panamá- Un padre y su hijo sufrieron quemaduras en el 50% y 65% de sus cuerpos a consecuencia de una deflagración mientras preparaban el desayuno dentro de su residencia, ubicada en el corregimiento de El Coco, distrito de La Chorrera.

Las dos personas fueron evacuadas hacia el hospital Nicolás Solano, pero al carecer este centro médico de una unidad para quemados, fueron trasladados de urgencia a hospitales de la ciudad capital.

El llamado de auxilio de los ocupantes fue atendido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá – Zona Oeste.

Según los informes preliminares, el “fogonazo”, como también se conoce a este evento, fue presuntamente ocasionado por un escape de gas y una posterior explosión.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) se encuentra investigando las causas exactas del incidente.