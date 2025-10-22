Sucesos - 22/10/25 - 03:50 PM

Deflagración por escape de gas deja a padre e hijo con graves quemaduras

Las dos personas fueron evacuadas hacia el hospital Nicolás Solano, pero al carecer este centro médico de una unidad para quemados, fueron trasladados de urgencia a hospitales de la ciudad capital.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un padre y su hijo sufrieron quemaduras en el 50% y 65% de sus cuerpos a consecuencia de una deflagración mientras preparaban el desayuno dentro de su residencia, ubicada en el corregimiento de El Coco, distrito de La Chorrera.

Las dos personas fueron evacuadas hacia el hospital Nicolás Solano, pero al carecer este centro médico de una unidad para quemados, fueron trasladados de urgencia a hospitales de la ciudad capital.

El llamado de auxilio de los ocupantes fue atendido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá – Zona Oeste.

Según los informes preliminares, el “fogonazo”, como también se conoce a este evento, fue presuntamente ocasionado por un escape de gas y una posterior explosión.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) se encuentra investigando las causas exactas del incidente.

Te puede interesar

Deflagración por escape de gas deja a padre e hijo con graves quemaduras

Deflagración por escape de gas deja a padre e hijo con graves quemaduras

 Octubre 22, 2025
Hombre queda detenido por intentar abusar de su expareja

Hombre queda detenido por intentar abusar de su expareja

 Octubre 22, 2025
Niños resultan heridos tras brutal colisión en Paritilla

Niños resultan heridos tras brutal colisión en Paritilla

 Octubre 22, 2025
Tres buscados por la justicia capturados en operativo Lince en Chiriquí

Tres buscados por la justicia capturados en operativo Lince en Chiriquí

 Octubre 22, 2025
Cae tercer sospechoso de homicidio en Jardines de Sevilla

Cae tercer sospechoso de homicidio en Jardines de Sevilla

Octubre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas