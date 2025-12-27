Sucesos - 27/12/25 - 09:56 AM

Detenido por vinculación a dos homicidios en Colón

A esta persona se le vincula con la muerte de un hombre el 11 de mayo del 2025, en la Calle 2, entre las Avenidas Amador Guerrero.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

A un joven de 24 años en la provincia de Colón se le decretó medida cautelar de detención provisional, por dos casos de homicidios; se adelantan las investigaciones por el Ministerio Público con la ayuda de inteligencia policial.

A esta persona se le vincula con la muerte de un hombre el 11 de mayo del 2025, en la Calle 2, entre las Avenidas Amador Guerrero y Herrera, en el corregimiento de Barrio Norte, de la ciudad de Colón.

En ese lugar, se presume que el ahora imputado, junto a otros ciudadanos con arma de fuego, le dispararon a la víctima, produciéndole heridas que le causaron la muerte a la primera víctima.

El segundo caso de asesinato se dio la tarde del 3 de diciembre del 2025, en las calles 3 y 4 de la Avenida Herrera de la ciudad de Colón, cuando él, junto a otras personas, realizaron múltiples detonaciones, ocasionándole la muerte a otro ciudadano.

En la audiencia del Sistema Penal Acusatorio donde fue llevado, se legalizó primero su aprehensión, la formulación de imputación por el delito de homicidio doloso agravado y la medida cautelar.

Ahora el caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

