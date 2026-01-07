Sucesos - 07/1/26 - 09:52 AM

Dos aprehendidos por robo en Los Nogales, imputados y con detención provisional

Fue durante la audiencia que el juez, tras declarar legal la aprehensión de los sospechosos, dio por presentada la formulación de la imputación y aplicó la medida cautelar más severa.

 

Por: Redacción Web

Panamá- A dos jóvenes de 19 y 21 años se les imputó el cargo por robo agravado en perjuicio de un local comercial ubicado en la entrada de Los Nogales, en Las Mañanitas, y se les ordenó la detención provisional.

Fue durante la audiencia de control de solicitudes múltiples que Fermín Bonilla, juez de garantías del Primer Circuito Judicial, tras declarar legal la aprehensión de los sospechosos, dio por presentada la formulación de la imputación y aplicó la medida cautelar más severa.

Según detalló el juzgador, decidió ordenar la detención por 6 meses tras valorar los argumentos de las partes intervinientes, considerando que la misma es necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos. Además, la medida también busca evitar el peligro de fuga, la afectación de los medios de prueba, así como el peligro que estos podrían representar para la comunidad y para las víctimas.

Estos dos sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia el pasado 4 de enero durante un intento de robo a mano armada en un local comercial ubicado en la entrada de la barriada Los Nogales, corregimiento de Las Mañanitas. Producto del hecho, uno de los asaltantes murió cerca de una parada de buses luego de que se batió a tiros con uno de los policías que atendió el llamado de urgencia mientras intentaba escapar. También un agente de la Policía Nacional resultó herido y los otros tres presuntos delincuentes aprehendidos.

Por este caso, aún falta que sea judicializado el conductor del vehículo utilizado por los asaltantes para desplazarse hasta el local comercial, el cual escapó tan pronto inició el intercambio de disparos y horas después fue aprehendido en el sector #4 de Las Paredes, ubicado en el corregimiento 24 de Diciembre dentro del sedán de color gris robado.

 

