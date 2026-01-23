Sucesos - 23/1/26 - 09:07 AM

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en vivienda en David

Según informaron residentes del lugar, fue el mal olor lo que los alertó de que algo había pasado dentro de la residencia.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-  El cadáver de una persona fue hallado por las autoridades en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda ubicada en el sector de San Cristóbal, distrito de David, en la provincia de Chiriquí.

Por el momento no se ha revelado el sexo de la víctima, así como tampoco su identidad, ni la posible causa de la muerte.

Los vecinos presumen que el cadáver pertenece a un hombre. También indicaron que muy cerca de la vivienda queda una cantina, por lo que se sospecha que su muerte podría estar relacionada con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Será a través del examen de necropsia de rigor que se determinará si la muerte ocurrió de forma natural o si hay mano criminal involucrada en el hecho.

 

