Hombre queda detenido por intentar abusar de su expareja

Panamá- Cargos por los delitos de quebrantamiento de medida de protección y violencia doméstica, en perjuicio de su expareja sentimental, le imputó un juez de garantías a un hombre de 33 años, señalado por intento de violación contra la víctima.

Durante la audiencia de control de garantías múltiples, Personero Municipal de Nürüm en representación del Ministerio Público, presentó los elementos de convicción recabados en conjunto con los estamentos de seguridad desde hace más de un año, mediante los cuales acreditó la conducta penal.

El juzgador, previamente, declaró legal la aprehensión y al final ordenó la detención provisional del imputado, basándose en el hecho de que la medida es proporcional a la naturaleza del delito.

El pasado 20 de octubre, el imputado fue aprehendido en la Comarca Ngäbe-Buglé, luego de que días antes se presentara a la residencia de su expareja, en el corregimiento de Asael Tugrí, distrito de Ñürüm, y bajo amenazas e intimidación le exigiera mantener relaciones sexuales. La víctima se opuso, lo que provocó que él nuevamente la golpeara.

Desde el mes de junio del año pasado, el imputado ya mantenía una medida restrictiva de acercamiento debido a que había agredido físicamente a la víctima y le causó lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo cual ella lo denunció.

Ante la reincidencia del agresor, la mujer recibió protección del Ministerio de la Mujer, mientras continúan las investigaciones.