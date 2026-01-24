Sucesos - 24/1/26 - 05:37 PM

Ifarhu abrirá convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad

Las inscripciones será del 26 de enero al 6 de febrero de 2026 y está dirigida a estudiantes con discapacidad de los niveles de primaria, premedia, media y universitario,

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) abrirá la convocatoria 2026 del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, con un período de inscripción que se extenderá del 26 de enero al 6 de febrero de 2026.

Según la entidad, esta beca está dirigida a estudiantes con discapacidad de los niveles de primaria, premedia, media y universitario, y busca brindar un respaldo económico que les permita continuar y fortalecer su proceso de formación académica.

La postulación se realizará de manera virtual a través de www.ifarhu.gob.pa, donde los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción y conservar la contraseña asignada para posteriormente conocer si fueron preseleccionados.

Para aplicar es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

-Básica General y Media (PLANTELES OFICIALES Y PARTICULARES)
Diagnóstico médico de un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centro de salud, con sello y registro médico, con una vigencia no mayor de doce (12) meses; o si cuenta con carné de SENADIS o el certificado escolar de IPHE.
Matriculado en el sistema educativo

Universitario (UNIVERSIDADES OFICIALES Y PARTICULARES)
Primer ingreso
Diagnóstico médico de un especialista de la Caja de Seguro Social,
Matriculado en el sistema educativo
Continuación de carrera (UNIVERSIDADES OFICIALES Y PARTICULARES)
Diagnóstico médico de un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centro de salud, con sello y registro médico, con una vigencia no mayor de doce (12) meses; o si cuenta con carné de SENADIS o el certificado escolar de IPHE.
Matriculado en el sistema educativo
El estudiante debe ser regular (materias completas según plan de estudio)

Maestría y Doctorado (UNIVERSIDADES OFICIALES Y PARTICULARES)

Diagnóstico médico de un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centro de salud, con sello y registro médico, con una vigencia no mayor de doce (12) meses; o si cuenta con carné de SENADIS o el certificado escolar de IPHE.
Matriculado en el sistema educativo

