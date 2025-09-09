Sucesos - 09/9/25 - 10:32 AM

Investigan misteriosa muerte de bebé de tres meses en San Miguelito

La madre de la bebé —una joven de tan solo 18 años— detalló que pasada la 1:00 p.m. procedió a bañar a su pequeña, pero cuando la estaba secando, divisó un hilo rojo de sangre saliendo por una de las fosas de su nariz.

 

Panamá- El Ministerio Público se encuentra investigando la muerte de una bebé de tan solo tres meses, reportada ayer en el sector 4 de Samaria, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

La madre de la bebé —una joven de tan solo 18 años— detalló que pasada la 1:00 p.m. procedió a bañar a su pequeña, pero cuando la estaba secando, divisó un hilo rojo de sangre saliendo por una de las fosas de su nariz. El hecho motivó sospechas en la femenina de que algo no andaba bien con su hija, así que llamó al Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), cuyos paramédicos, tras revisar a la infante, dictaminaron que ya no tenía signos vitales.

Al lugar también se presentaron unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público, quienes adelantan la investigación del caso para establecer si la bebé sufrió una muerte súbita o si esta se relaciona con alguna conducta delictiva.

