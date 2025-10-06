Sucesos - 06/10/25 - 09:40 AM

Juez impone detención provisional a tripleta por asalto a taxista

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Detención provisional fue la medida cautelar que un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Colón impuso a tres sujetos vinculados con un robo a mano armada en perjuicio de un taxista en esta región.

La noche del 3 de octubre, tres personas sometieron a un taxista a punta de pistola en la comunidad de Sardinilla, corregimiento de Salamanca, en el área transístmica de Colón, para que les entregara su vehículo.

Tras llevarse el taxi, los ladrones huyeron, pero en la entrada a Sardinilla chocaron contra otro vehículo.

Esto ocurrió en medio de un operativo de búsqueda de la Policía Nacional, que logró detenerlos e incautar un arma de fuego.

Los sujetos, de 18, 20 y 22 años de edad, pasaron a manos del Ministerio Público, que los presentó ante la justicia para iniciar el proceso de judicialización.

Ahora, los 3 enfrentan cargos por los delitos de robo agravado y daños por el perjuicio causado al conductor de transporte selectivo.

