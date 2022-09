Nada de Nada sobre niña desaparecida

El Sinaproc realizó una búsqueda en una zona boscosa de Emberá Purú cercana a la casa de la niña Aderlyn Llerena Saldaña, de 9 años, y en el trayecto encontraron unos cuadernos y libros semienterrados. Llegó la Fiscalía, pero se descartó que fueran de la menor desaparecida hace 8 días.

Al área llegó la fiscal Zulma Dip cuando se supo lo de los cuadernos, pero Daluis Saldaña, madre de Aderlyn, negó que los útiles pertenecieran a su pequeña.

Los familiares alegan que no tienen problema con nadie, pero solicitan a la persona que la tenga, que la devuelva porque la niña no tiene la culpa de nada...ella es inocente... no tiene nada que ver con nada.

Aderlyn está desaparecida desde el 13 de septiembre, cuando, supuestamente, iba desde su casa en el sector de Emberá Puru a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, trayecto que se cumple en 15 minutos.

Sinaproc hizo una búsqueda de un kilómetro por la zona boscosa y de dos kilómetros en una área donde hay riachuelos y quebradas.

