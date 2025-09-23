Narcotráfico y pandillas: Causas de la violencia que azotan Colón

Panamá- La violencia en la provincia de Colón y las estrategias para reducir la criminalidad fueron el tema central abordado la tarde del martes en el auditorio del Centro de Arte y Cultura de la ciudad, en un encuentro entre Frank Ábrego, ministro de Seguridad, los alcaldes de Colón y otras autoridades provinciales.

Al finalizar la reunión, el ministro Ábrego calificó el encuentro como una jornada exitosa donde se compartió con los ediles. Se expusieron las estadísticas criminales de la mano del expositor Danilo Toro, cuyo aporte fue valorado positivamente por los burgomaestres.

Señaló que también se abordaron los programas de prevención de la fuerza pública y se presentó el nuevo sistema de desarrollo de la Alerta Amber que se busca implementar en Colón y el resto del país. Esto se hará a través de alcaldes y representantes de corregimientos, quienes comunicarán la iniciativa a sus poblaciones para tejer una mejor red de protección para la niñez.

Agregó que la violencia es una preocupación común para las personas honestas que residen en Colón. “Entendemos que los homicidios tienen una relación directa con el narcotráfico y las pandillas, lo cual afecta a la sociedad colonense que no participa en estos hechos”, añadió.

En este sentido, explicó que la Policía Nacional ha generado una serie de estrategias a lo largo del año que han permitido reducir la criminalidad. “Lastimosamente, los índices se miden a través de los homicidios, y hemos tomado nuevas acciones cuyos efectos se han visto en los últimos ocho días”. Adelantó que para finales de este año se realizará un nuevo reforzamiento policial en la ciudad.

Recalcó la necesidad de que la ciudadanía denuncie los delitos para poder elaborar un mapa de calor que permita ubicar los focos delictivos y a los criminales.

En lo que va del año, 91 personas han perdido la vida en la costa atlántica a causa de la violencia. Solo en septiembre más de 10 personas fueron asesinadas, lo que alertó a las autoridades judiciales y de seguridad. Días atrás, la vigilancia fue reforzada con más de 200 agentes policiales en las zonas de mayor incidencia delictiva.



