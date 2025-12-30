Niño abandonado en terminal ya se encuentra con su mamá

Bocas del Toro. El niño que fue dejado solo en la terminal de transporte de Changuinola ya está con su madre. Así lo confirmó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) luego de la intervención de las autoridades.

El menor quedó bajo protección oficial después de que un familiar lo dejara abandonado dentro de un minisúper de la terminal y se fuera. Todo pasó en la mañana, cerca de las 10:50 a.m. El niño, de unos 8 años, se quedó solo, llorando, preguntando por el adulto que lo había llevado.

Las horas pasaron y nadie regresó por él. Hasta las 4:25 de la tarde el menor seguía allí, sin haber comido, visiblemente alterado y con miedo. Los trabajadores del local, preocupados, avisaron a las autoridades.

Tras el reporte, se activaron los protocolos y el niño fue atendido. La SENNIAF informó que ya se encuentra a salvo y bajo el cuidado de su mamá, mientras se da seguimiento al caso.

Desde la institución hicieron un llamado directo a padres, madres y cuidadores: los niños no se dejan solos, ni en casas ni en espacios públicos, aunque sea “por un ratito”. Las consecuencias pueden ser graves.

Lo ocurrido dejó mal sabor entre quienes fueron testigos. No fue un descuido menor. Fue una situación que pudo terminar peor, indicaron.