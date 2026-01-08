Operación Odisea barre La Chorrera: 36 aprehendidos y armas decomisadas

Un total de 36 personas requeridas por la comisión de distintos delitos fueron aprehendidas durante la “Operación Odisea”, ejecutada por la Policía Nacional (PN) en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

De manera adicional, se realizaron cuatro diligencias de allanamiento, en las cuales se logró recuperar un arma de fuego y municiones de distintos calibres.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la Décima Zona de Policía de La Chorrera, informó que más de 4 mil personas han sido verificadas en los puntos de control establecidos en lugares estratégicos de varios corregimientos.

Uno de los sectores intervenidos durante la Operación Odisea fue Naos, en el corregimiento de Barrio Balboa, zona donde a inicios de este año seis personas fueron privadas de libertad por un grupo liderado por un sujeto apodado “Chiri”.

El comisionado Pérez agregó que entre los aprehendidos hay ciudadanos nacionales y extranjeros, así como personas de diversas edades.

Las autoridades adelantaron que la Operación Odisea se mantendrá por varias semanas en el distrito de La Chorrera, con el objetivo de ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia.