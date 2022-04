Perrita muere tras ser atropellada; ciudadanía pide investigar

Un video de una cámara de seguridad en Condado del Sur, David, Chiriquí, ha indignado a muchas personas, porque se puede ver como un auto atropella a una perrita.

En dicho material se aprecia al conductor del vehículo que está detenido en la calle y al can medio dormido al frente, en un momento intenta moverse y el carro acelera atropellándola.

Aunque un principio todo esto había quedado como un video de redes sociales, la dueña de la perrita dijo a través de sus redes que esto no lo catalogaba como un accidente y mencionó que lo veía como intencional.

"Estoy investigando para saber quién fue la persona, ha sido un día duro para mí. No es posible que una persona no pudo hacerse a un lado. Presentar una denuncia no me devolverá a mi perrita, pero me enoja que la persona la golpeara. Luego me contacta y me dice que no vio al can, puede ser mentira, lo que me molesta es cómo no te bajas si ves que tu auto se estrelló con algo", dijo.

El hecho ha indignado a las personas y a pesar que hubo un contacto con la afectada, la ciudadanía le exige a las autoridades competentes investigar el caso y deslindar responsabilidades.