Rescatan recién nacida abandonada por su madre en el monte en Río Sereno

Panamá- Una bebé recién nacida fue rescatada este jueves luego de ser abandonada por su propia madre en medio del monte, dentro de una finca ubicada en la comunidad de Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

La mayor Sindia Henríquez, jefa del Batallón Subteniente Aurelio Serracín del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), detalló que gracias a una alerta ciudadana lograron ubicar a la niña, quien aún se encontraba ensangrentada y con restos de placenta. Se presume que tenía poco tiempo de haber nacido.

Una vez localizada, la bebé fue trasladada por los uniformados al centro de salud de Río Sereno, donde el personal médico que la atendió dictaminó que se encontraba en condición estable, por lo que fue transferida al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía en David.

Relacionado con este caso, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para ubicar a la progenitora de la infante, a fin de que responda por el delito cometido.