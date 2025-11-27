Sucesos - 27/11/25 - 12:01 PM

Rescatan recién nacida abandonada por su madre en el monte en Río Sereno

Gracias a una alerta ciudadana lograron ubicar a la niña, quien aún se encontraba ensangrentada y con restos de placenta. Se presume que tenía poco tiempo de haber nacido.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una bebé recién nacida fue rescatada este jueves luego de ser abandonada por su propia madre en medio del monte, dentro de una finca ubicada en la comunidad de Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

La mayor Sindia Henríquez, jefa del Batallón Subteniente Aurelio Serracín del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), detalló que gracias a una alerta ciudadana lograron ubicar a la niña, quien aún se encontraba ensangrentada y con restos de placenta. Se presume que tenía poco tiempo de haber nacido.

Una vez localizada, la bebé fue trasladada por los uniformados al centro de salud de Río Sereno, donde el personal médico que la atendió dictaminó que se encontraba en condición estable, por lo que fue transferida al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía en David.

Relacionado con este caso, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para ubicar a la progenitora de la infante, a fin de que responda por el delito cometido.

 

Te puede interesar

Rescatan recién nacida abandonada por su madre en el monte en Río Sereno

Rescatan recién nacida abandonada por su madre en el monte en Río Sereno

 Noviembre 27, 2025
Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito

Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito

 Noviembre 27, 2025
Se quedaba con dinero de ventas de tarjetas telefónicas; lo capturaron

Se quedaba con dinero de ventas de tarjetas telefónicas; lo capturaron

 Noviembre 27, 2025
Persecución en Cristo Rey acaba con cinco hombres capturados tras chocar auto

Persecución en Cristo Rey acaba con cinco hombres capturados tras chocar auto

 Noviembre 27, 2025
Autoridades de Panamá incautan 1.162 paquetes de droga que iban rumbo a España

Autoridades de Panamá incautan 1.162 paquetes de droga que iban rumbo a España

 Noviembre 27, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí