Retienen mujer por amenazar a un fiscal con un arma de fuego

Panamá- Una mujer de 43 años fue aprehendida por la Policía Nacional (PN), luego de que un fiscal del Ministerio Público (MP) la denunció por amenazarlo con un arma de fuego.

La sospechosa fue capturada en una residencia ubicada en el corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, donde también se decomisó un arma de fuego.

No obstante, el Ministerio Público no ha emitido ningún pronunciamiento por este incidente ocurrido con uno de sus fiscales.

El Artículo 166 del Código Penal de la República de Panamá establece que “quien, con violencia, intimidación o engaño, impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de dos a cinco años”.

Agrega, además, que “la sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado por varias personas o por quien utilice arma, o se realiza en un proceso judicial”.