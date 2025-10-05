Sucesos - 05/10/25 - 11:07 AM

Retienen mujer por amenazar a un fiscal con un arma de fuego

La sospechosa fue capturada en una residencia ubicada en el corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, donde también se decomisó un arma de fuego.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Una mujer de 43 años fue aprehendida por la Policía Nacional (PN), luego de que un fiscal del Ministerio Público (MP) la denunció por amenazarlo con un arma de fuego.

La sospechosa fue capturada en una residencia ubicada en el corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, donde también se decomisó un arma de fuego.

No obstante, el Ministerio Público no ha emitido ningún pronunciamiento por este incidente ocurrido con uno de sus fiscales.

El Artículo 166 del Código Penal de la República de Panamá establece que “quien, con violencia, intimidación o engaño, impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de dos a cinco años”.

Agrega, además, que “la sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado por varias personas o por quien utilice arma, o se realiza en un proceso judicial”.

Te puede interesar

Taxista fue asesinado por asfixia mecánica

Taxista fue asesinado por asfixia mecánica

 Octubre 05, 2025
Retienen mujer por amenazar a un fiscal con un arma de fuego

Retienen mujer por amenazar a un fiscal con un arma de fuego

Octubre 05, 2025
Atropello fatal en plena madrugada en la vía Tocumen

Atropello fatal en plena madrugada en la vía Tocumen

 Octubre 05, 2025
Olor a muerte los alertó: hallan cuerpo de una abuela en un baño

Olor a muerte los alertó: hallan cuerpo de una abuela en un baño

Octubre 05, 2025
Recuperan 38 reses en operativo en Darién

Recuperan 38 reses en operativo en Darién

 Octubre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas