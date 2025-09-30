Sucesos - 30/9/25 - 03:11 PM

Rompen vidrio de local para hurtar efectivo y equipos tecnológicos

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Dinero en efectivo y artículos tecnológicos fueron hurtados de un establecimiento comercial ubicado en una plaza comercial del distrito de La Chorrera, durante la madrugada de ayer, martes.

Para ingresar al local, los delincuentes rompieron uno de los vidrios de la parte frontal, confirmó la Policía Nacional.

Horas después, fue localizado un auto sedán color gris abandonado en una calle del sector de la Industrial, en el corregimiento de Barrio Colón.

A pocos metros del vehículo, entre la maleza, funcionarios del Ministerio Público (MP) hallaron una chaqueta de color gris, que se presume pertenece a uno de los ladrones.

La administración del establecimiento afectado realiza el inventario de los objetos sustraídos para cuantificar el monto total de las pérdidas.

De forma paralela, en el distrito de Arraiján, mediante dos allanamientos efectuados por la Policía Nacional y el MP, fueron capturadas dos personas vinculadas al microtráfico de drogas.

También se incautó un arma de fuego tipo pistola, municiones de diversos calibres, dos chalecos antibalas y más equipos tecnológicos.


 

