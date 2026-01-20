Séptima víctima vial en Chiriquí tras colisión entre camioneta y camión

Panamá- Danys Manfred Fuentes (31años) murió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este martes, luego de que la camioneta blanca que conducía se vio involucrada en una colisión con un camión, frente a la Cadena de Frío en Paso Ancho, Volcán, Tierras Altas (Chiriquí).

El impacto entre ambos vehículos fue tan fuerte que toda la parte frontal de la camioneta quedó destruida, y Rivera quedó atrapado dentro. Unidades del Cuerpo de Bomberos de la Estación de Volcán atendieron el accidente de tránsito y tuvieron que utilizar equipo especializado (quijada de la vida) para extraer el cadáver de entre los fierros retorcidos.

Como era de esperar, el camión tipo mula no sufrió mayores daños y su conductor terminó ileso, pero quedó bajo custodia policial, mientras sea presentado ante un juez de garantías, el cual determinará si le imputa cargo por el delito de homicidio doloso.

Extraoficialmente se informó que la víctima residía en el corregimiento de Volcán, ubicado en el distrito de Tierras Altas

Con esta nueva muerte, se eleva a 7 la estadística de víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año en la provincia de Chiriquí.

Tan solo la tarde de ayer, falleció en una colisión similar Alex Donay Jiménez Pittí (38 años), quien supuestamente era hermano del diputado Medín Jiménez, por el circuito 4-4. Esta otra colisión tuvo lugar en el sector Silla Pando, frente a la entrada de Los Pozos, corregimiento de Nueva California, en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.