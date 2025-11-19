Tribunal niega anulación y mantiene condena a 48 años a asesino de Lina Rojas

Panamá- El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí rechazó de forma unánime el recurso de anulación y mantuvo la condena de 48 años de prisión aplicada a Kenny Quintero (56 años), por el femicidio y violación de la niña Lina Fabiola Rojas (10 años), hecho ocurrido el 9 de febrero de 2023 en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

La sentencia condenatoria en contra de Quintero fue emitida el pasado 26 de mayo por un Tribunal de Juicio de Chiriquí, pero su defensa apeló esta decisión y solicitó la anulación del caso, pero el Tribunal finalmente decidió confirmarla.

Por tal motivo, Quintero continuará privado de libertad en la cárcel de Chiriquí, ya que debe cumplir los 30 años de prisión que le fueron impuestos por el delito de femicidio y 18 por el de violación sexual agravada, tiempo al cual se le debe restar el período durante el cual se mantuvo bajo detención provisional desde julio de 2024.

A lo largo de los seis días que duró el juicio en mayo pasado, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí enfatizó que el acusado cometió el delito sin mostrar remordimiento o arrepentimiento, que lo ejecutó en un lugar público próximo a la residencia de la víctima y que existía una condición de superioridad en perjuicio de la menor, lo que agravó los hechos.

El 9 de febrero de 2023, Lina había desaparecido y horas después fue encontrada inconsciente entre dos letrinas de una casa abandonada, con fuertes golpes en la cabeza, los cuales le provocaron la muerte dos días después en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.





