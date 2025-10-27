Último adiós a Ámbar: Víctima mortal de la explosión en Alsacia Towers

Panamá- Familiares, amigos, vecinos y conocidos de la Dra. Ámbar Guelfi de Obaldía (37 años) abarrotaron este lunes el Centro Familiar Vida Nueva, ubicado en Calle 1ª El Carmen, para darle el último adiós a esta víctima de la explosión ocurrida el pasado 16 de octubre en el apartamento 13-06, ubicado en el piso 13 de la Torre 1 del Complejo Alsacia Towers, en la Vía Tumba Muerto, a la altura de El Bosque.

Entre lágrimas y dolor, los asistentes recordaron a esta joven madre que luchó por sobrevivir durante casi cuatro días, luego de sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo, producto de un aparente escape de gas que desencadenó una explosión en horas de la madrugada.

Raúl Eduardo Loo de Obaldía narró a TVN que creció junto con Ámbar debido al vínculo entre sus familias. "Lo que más caracterizaba a Ámbar era su carácter". Loo piensa que fue, precisamente, su forma de ser lo que la impulsó a que "la peor parte" no se la llevaran ni su hijo ni su madre.

En tanto, Anaís de Obaldía la recordó como una persona de carácter fuerte, echada para adelante y muy fuerte.

En medio de un conversatorio con la prensa, los familiares agradecieron al pueblo panameño por estar pendientes de Ámbar, de su hijo de 9 años —Ian Franco Cuervo Guelfi— y de su madre —Nilka de Obaldía de 62 años—.

La Dra. Guelfi falleció el pasado 19 de octubre. Su hijo se mantiene recluido en el Hospital del Niño con quemaduras en el 21% de su cuerpo, y su madre continúa recibiendo atención médica en la sala de quemados del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, ya que presenta quemaduras en el 70% de su anatomía de diferentes grados.