Sucesos - 14/11/25 - 07:30 AM

Violencia en Colón: Joven intentó matar a un hombre en Pueblo Nuevo

El acusado llegó a la residencia de la víctima en la comunidad de Pueblo Nuevo, donde le disparó varias veces con un arma de fuego, hiriéndolo en el acto.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Un hombre de 23 años se encuentra bajo investigación por intentar asesinar a otro sujeto en un hecho ocurrido en mayo de este año, en la comunidad de Pueblo Nuevo, corregimiento de San Juan, en la provincia de Colón, área de la Transístmica.

El imputado fue presentado ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA), quien le dictó detención provisional como medida cautelar. Además, se legalizó su aprehensión y se le imputaron cargos por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

La investigación está a cargo de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala. El hecho que dio inicio a este proceso judicial ocurrió el 18 de mayo de 2025, cuando el acusado llegó a la residencia de la víctima en la comunidad de Pueblo Nuevo, donde le disparó varias veces con un arma de fuego, hiriéndolo en el acto.

El presunto agresor fue detenido el 11 de noviembre de 2025, a través diligencia de allanamiento realizada por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional, en el área de Nuevo Vigía. El hombre fue arrestado tras ser requerido por el delito contra la vida y la integridad personal.

 

