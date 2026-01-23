Brasil firmará acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá

Brasil firmará un acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá durante la visita que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará la próxima semana al país centroamericano, con el que también espera abrir próximamente negociaciones para un acuerdo comercial bilateral.

Lula llegará a Panamá el martes y un día después participará en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que celebra su segunda edición como complemento a la cita de Davos, en Suiza, informaron este viernes fuentes de la Cancillería brasileña.

La agenda del líder progresista también incluye una reunión bilateral con su par panameño, José Raúl Mulino; una visita a las esclusas del Canal de Panamá; y un almuerzo con el resto de los mandatarios que asistirán al foro latinoamericano.

La secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, resaltó en una rueda de prensa que Brasil y Panamá viven un momento de "mucho dinamismo" en su relación bilateral.

Recordó que Lula y Mulino ya se han encontrado cinco veces desde 2024 y que el intercambio comercial entre ambos países aumentó un 78 % en el último año.

De hecho, las exportaciones brasileñas aumentaron tanto que se ha desequilibrado la balanza comercial bilateral, situación que Brasil intentará "corregir" importando más productos panameños.

En este contexto, Padovan dijo que Brasil está "ansioso" por comenzar próximamente las negociaciones para un acuerdo comercial con Panamá, como ya tiene a distintos niveles con México y Chile.

Antes, coincidiendo con la visita de Lula, Brasil y Panamá firmarán un "acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones" que establecerá reglas y promoverá los flujos de capitales en ambas direcciones, según detalló Alexandre Ghisleni, director del Departamento de Política Económica de la Cancillería brasileña.

Para Ghisleni, este acuerdo es una forma de incentivar la integración regional a largo plazo y se enmarca dentro de una iniciativa de Brasil para crear una red de nuevas posibilidades de negocio entre los países en desarrollo.

Por otro lado, Padovan celebró el compromiso "claro" de Panamá con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), al que se integró recientemente como Estado asociado.

Ese compromiso quedó en evidencia, según la diplomática, con la presencia del presidente Mulino en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que tuvo lugar el sábado pasado en Asunción.

De hecho, Padovan espera que Panamá pueda unirse al Mercosur como miembro pleno del grupo en el futuro.

"Nuestra intención es ampliar más allá de América del Sur. Vemos con muy buenos ojos la señalización de Panamá de aproximación", añadió.