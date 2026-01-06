CSS en Colón anuncia horarios de visitas y medidas en atención

Las autoridades de la Caja de Seguro Social en Colón, para este inicio de año, han establecido una serie de normas para la mejor atención del paciente y los familiares que requieran información de los hospitalizados.

Esta entidad de seguridad social precisó que el horario de visita para los pacientes del nuevo complejo Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, será de 5:00 a 6:00 de la tarde.

Se detalló que a la hora de visita solamente podrán ingresar dos familiares por paciente.

En la medida en que las personas que tengan familiares hospitalizados y quieran conocer la condición médica, se estableció como horario de atención para el informe de los doctores las 10:00 am en la sala donde está recluido el paciente.

En tanto, en el salón de operaciones y parto, se permite el acceso de un familiar para conocer sobre su familiar.

La dirección médica también estableció en el área de observación en el cuarto de urgencia, un horario de visita en tres jornadas.

La primera será a las 10:00 a.m., luego habrá acceso a las 5:00 p.m. y, por último, a las 10:00 p.m.

En esta oportunidad solo podrá ingresar un familiar por paciente; mientras que al coordinador de turno le corresponderá proporcionar información sobre la persona hospitalizada.

De igual forma, se reitera que solo se permite el ingreso de agua y está prohibido llevar alimentos, flores y plantas a las salas de hospitalización, mientras se recomienda a la población vestimenta adecuada para acudir al complejo Dr. Manuel Amador Guerrero.