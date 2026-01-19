Estudiantes de Medicina exigen pago de becas atrasadas y apoyo en IFARHU ya

Estudiante de la Facultad de Medicina protestarohoy frente a la sede del Ifarhu reclamando el pago de sus becas, que ganaron en el 2022.



Los universitarios explican que muchos firmaron un contrato con el Ifarhu en el que se les prometóa cubrir gasots de matrícula, transporte y comida, pero hasta ahora no han visto un centavo.

“Yo vivo en Chorrera, y llegar a clases me cuesta entre 10 y 15 dólares diarios solo en transporte. A eso se suma comida y otros gastos. No podemos rendir bien en clases si no tenemos nada para comer”, contó uno de los estudiantes, visiblemente frustrado. Algunos compañeros incluso han tenido que apoyarse unos a otros porque no todos tienen cómo cubrir su día a día.

Los estudiantes denunciaron que la web del IFARU sigue bloqueando las matrículas y que el pago de 300 dólares para inscribirse es un obstáculo más. “Nos pintan la beca como algo completo: comida, transporte, matrícula… pero en la práctica nada llega. Todos nos esforzamos, tenemos promedios altos, y aún así nos sentimos abandonados”, agregó otro.

Este lunes se realizó una reunión con el secretario general del IFARU, padres de familia y estudiantes. Allí se discutieron los retrasos y se acordó que la institución conversará con las universidades para verificar la situación de cada estudiante y los recursos disponibles para cubrir los pagos pendientes.