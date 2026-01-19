Nacional - 19/1/26 - 02:38 PM

Estudiantes de Medicina exigen pago de becas atrasadas y apoyo en IFARU ya

Muchos firmaron contrato con la promesa de recibir apoyo para cubrir matrícula, transporte y comida, pero hasta ahora no han visto un centavo.

 

Por: Redacción / Crítica -

Estudiante de la Facultad de Medicina protestarohoy frente a la sede del Ifarhu reclamando el pago de sus becas, que ganaron en el 2022.

Los universitarios explican que muchos firmaron un contrato con el Ifarhu en el que se les prometóa cubrir gasots de  matrícula, transporte y comida, pero hasta ahora no han visto un centavo.

“Yo vivo en Chorrera, y llegar a clases me cuesta entre 10 y 15 dólares diarios solo en transporte. A eso se suma comida y otros gastos. No podemos rendir bien en clases si no tenemos nada para comer”, contó uno de los estudiantes, visiblemente frustrado. Algunos compañeros incluso han tenido que apoyarse unos a otros porque no todos tienen cómo cubrir su día a día.

Los estudiantes denunciaron que la web del IFARU sigue bloqueando las matrículas y que el pago de 300 dólares para inscribirse es un obstáculo más. “Nos pintan la beca como algo completo: comida, transporte, matrícula… pero en la práctica nada llega. Todos nos esforzamos, tenemos promedios altos, y aún así nos sentimos abandonados”, agregó otro.

Este lunes se realizó una reunión con el secretario general del IFARU, padres de familia y estudiantes. Allí se discutieron los retrasos y se acordó que la institución conversará con las universidades para verificar la situación de cada estudiante y los recursos disponibles para cubrir los pagos pendientes.

Te puede interesar

Estudiantes de Medicina exigen pago de becas atrasadas y apoyo en IFARU ya

Estudiantes de Medicina exigen pago de becas atrasadas y apoyo en IFARU ya

 Enero 19, 2026
Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

 Enero 19, 2026
Crisis en el banco de sangre del Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

Crisis en el banco de sangre del Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

 Enero 19, 2026
MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

 Enero 19, 2026
Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

 Enero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí