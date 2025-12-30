Las Tablas y Chitré listas para las tradicionales mojaderas de fin de año

Las ciudades de Las Tablas y Chitré, en la región de Azuero, ya se encuentran completamente preparadas para recibir a miles de visitantes con motivo del inicio oficial del Carnaval, que arranca con las tradicionales mojaderas y primeras salidas de las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, actividades que forman parte esencial de las festividades de fin de año.

En el distrito de Las Tablas, la celebración comenzará desde la noche del 31 de diciembre, cuando las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo realicen su primera salida, marcando el arranque de la esperada rivalidad carnavalesca.

Las actividades continuarán el 1 de enero con las tradicionales mojaderas, nuevamente con la participación de ambas tunas, concentrándose las festividades en los alrededores del Parque Porras.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, informó que todo se encuentra listo para el desarrollo de estas actividades.

Herrera destacó que hay un decreto alcaldicio que establece los horarios, prohibiciones y restricciones durante las festividades, con el fin de garantizar la seguridad y el orden público.

Explicó que han sostenido reuniones de coordinación con los estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Sinaproc y personal de salud, para asegurar un ambiente de tranquilidad para propios y visitantes.

Además, confirmó que se contará con carros cisternas cuya agua proviene de pozos, garantizando el suministro necesario para las mojaderas, conforme a las disposiciones vigentes.

Por su parte, en la ciudad de Chitré, la vicealcaldesa Alba Osorio indicó que las tradicionales mojaderas del 1 de enero iniciarán a las 10:00 de la mañana y se extenderán hasta las 5:00 de la tarde, teniendo como epicentro el Parque Unión.

Estas actividades representan el primer encuentro entre Calle Arriba y Calle Abajo, así como la primera salida oficial de las nuevas reinas del Carnaval 2026.

Osorio detalló que se contará con aproximadamente ocho carros cisternas, facilitados en gran parte gracias al apoyo de la empresa privada, además de una tarima principal, artistas en vivo, DJ y unidades móviles distribuidas en todo el perímetro del parque, reforzando el ambiente festivo característico de estas celebraciones.

En materia de seguridad, la vicealcaldesa aseguró que todo está debidamente coordinado con los estamentos correspondientes, por lo que se dispondrá de al menos 50 efectivos policiales, quienes estarán desplegados en los alrededores del evento para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades coincidieron en que estas festividades no solo preservan una de las tradiciones culturales más arraigadas de la región de Azuero, sino que también generan un importante impacto positivo en la economía local, beneficiando a comerciantes, emprendedores, hoteles y restaurantes, ante la llegada de miles de personas que acuden a disfrutar de esta celebración.