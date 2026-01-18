Productores de maíz advierten caída en la siembra y exigen definir los precios

Los productores de maíz del país alertaron sobre una grave disminución en la producción nacional, producto de la falta de acuerdos oportunos en la fijación del precio del grano, una situación que, según indicaron, se repite año tras año.

Esta situación, a juicio de los productores del grano, amenaza la sostenibilidad del sector agrícola, especialmente en la provincia de Los Santos, responsable de cerca del 90% de la producción nacional de maíz del país.

Es así como luego de varias conversaciones y reuniones, los productores establecieron un precio de referencia de $20.00, consensuado entre ellos, aunque aclararon que aún no existe un acuerdo definitivo con el gobierno.

Albin Mendoza, representante de los productores de maíz, advirtió que este monto marca el inicio de un proceso de negociación para la compra del maíz correspondiente a la cosecha 2026.

Este proceso fue impulsado inicialmente por una cooperativa del área de Las Tablas, que dio el primer paso para la adquisición del grano.

Mendoza informó que el próximo martes se realizará una reunión de la cadena agroalimentaria en la ciudad de Panamá, junto a las autoridades del sector agropecuario nacional, con la expectativa de avanzar hacia un consenso entre todas las partes involucradas.

Sin embargo, advirtió que la falta de definición ha tenido consecuencias directas, ya que para el año 2026 se reporta cerca de 5,000 hectáreas de maíz menos que el año anterior, una cifra que podría aumentar o incluso triplicarse si no se logra un acuerdo real para el próximo ciclo agrícola.

“Esto es un hueco grande en la producción nacional", señaló Mendoza, al tiempo que expresó la preocupación de los maiceros por el impacto económico y social que esto representa.

La situación es especialmente compleja debido a que los productores mantienen compromisos bancarios, deudas y obligaciones con casas comerciales proveedoras de insumos, por lo que realizaron un llamado a las autoridades para llegar a un acuerdo.

Los productores manifestaron que cada año enfrentan la misma incertidumbre, al tener que esperar decisiones oficiales sobre los precios del grano, por lo que reiteraron el llamado urgente a las instituciones competentes, subrayando la necesidad de que todas las partes se involucren con el fin de tomar decisiones concretas que garanticen el respaldo a los productores.