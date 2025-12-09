Temporada festiva dinamiza comercio en Chitré

Panamá- Con la llegada de la temporada festiva de Navidad y Año Nuevo, se ha registrado un notable incremento en el movimiento comercial en el distrito de Chitré.

Esto ha generado un ambiente de dinamismo económico que beneficia a comerciantes, emprendedores y consumidores, luego de un año descrito por muchos como particularmente difícil.

Durante el último fin de semana se observó una mayor afluencia de personas en la Avenida Central, plazas comerciales y áreas aledañas, donde familias y compradores recorren los establecimientos en busca de regalos, artículos decorativos, alimentos, frutas y productos propios de la época.

Este comportamiento ha fortalecido el clima comercial y ha reactivado de manera positiva la economía local, según la voz de los propios comerciantes. Propietarios de establecimientos destacan un aumento en las ventas, impulsado por la alta demanda de productos navideños, obsequios, ropa, calzado y artículos del hogar. Paralelamente, las autoridades municipales otorgaron más de 50 permisos para la instalación de puestos temporales en la Avenida Central y sus alrededores, permitiendo a pequeños emprendedores ofrecer artesanías, regalos, frutas, dulces y otros productos.

Ante el incremento de la actividad comercial, la Policía Nacional informó el reforzamiento de los operativos de vigilancia en las zonas comerciales, así como en las periferias y áreas residenciales, con el fin de prevenir hurtos, robos y otras acciones delictivas y garantizar la seguridad de la población durante estas fechas.

El auge de las ventas en este periodo representa una oportunidad para los emprendedores locales, quienes encuentran en esta temporada una de las más importantes del año para fortalecer sus negocios, generar empleos temporales y contribuir al impulso de la economía en la provincia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a realizar sus compras de forma ordenada, tomar medidas de prevención y apoyar el comercio local, que continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico de la región.



