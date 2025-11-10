Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

El rapero Sean “Diddy” Combs, a pocas semanas después de que fuera trasladado a un penal de Nueva Jersey, quedó en el centro de la polémica por una presunta irregularidad que habría cometido en la cárcel.

Según el medio TMZ, luego de que lo llevaran a la nueva cárcel en la que cumplirá una sentencia de casi cuatro años, el productor musical habría tomado un trago clandestino por el que lo habrían castigado.

Representantes del músico aseguraron que la situación nunca ocurrió dentro del Correccional Federal de Fort Dix, de Nueva Jersey, donde fue trasladado Diddy recientemente.

A pesar de eso, TMZ, afirma que Diddy habría preparado un trago casero alcohólico que se hace con la mezcla de azúcar, gaseosa y manzanas. Aparentemente esto tarda varios días en fermentarse.

También había especificado que los funcionarios policiales evaluaban llevar a Diddy a otra unidad luego de que lo descubrieran tomando la bebida, pero que finalmente no lo hicieron.

Uno de los representantes de Diddy emitió un comunicado en la revista People por medio del cual desmintió las versiones que están circulando acerca del músico.

“Circularon varios informes falsos e irresponsables sobre el señor Combs. No infringió ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio”, indicó su representante.

Al parecer, Diddy tiene prohibido tomar alcohol, más allá de las reglas que imponga la cárcel en la que está. En el juicio quedó demostrado los problemas de adicciones que tiene y, por eso, el juez hizo hincapié en este punto al ejecutar la sentencia contra él.

“Esta es apenas su primera semana en Fort Dix y, lamentablemente, surgirán rumores durante su estadía allí. Pedimos al público y a la prensa que le concedan el beneficio de la duda, que respeten su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal y que le permitan seguir adelante en paz”, agregó el vocero.

Diddy también se publicó un mensaje que fue en esta línea. “Los rumores que afirman que el señor Combs fue sorprendido con alcohol son completamente falsos. Su único objetivo es convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia”, indicó el comunicado.

El rapero fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a Fort Dix el 30 de octubre.