Show - 30/9/25 - 12:03 PM

Terremoto de magnitud 6.9 sacude el centro de Filipinas

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5.0, 5.1 y 3.8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 10:39 a.m.

 

Por: Redacción / Web -

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este martes el centro de Filipinas causando daños materiales, llevando a la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) a alertar sobre la posibilidad de un tsunami localizado e instar a los residentes de tres provincias a alejarse de la costa.

El sismo tuvo lugar a las 9:59 a.m.  a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, aseguró Phivolcs en un comunicado en el que elevó la magnitud a 6.9 frente al 6.7 reportado inicialmente.

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5.0, 5.1 y 3.8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 10:39 a.m. 

"Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior", añadió la agencia.

Aunque las autoridades no han informado por el momento de víctimas, el sismo causó daños en varias infraestructuras en la provincia de Cebú.

La gobernadora provincial, Pam Baricuatro, reportó en la red social Facebook que varios puentes y carreteras resultaron dañados y están siendo inspeccionados para determinar su estado. Un centro educativo colapsó en la isla de Bantayan, afirmó Baricuatro, antes de indicar que "las autoridades locales están evaluando el alcance de los daños y comprobando si hay posibles heridos".

Te puede interesar

Nenito se enfrasca con Samy: "Me toca a mí, son dos canciones"

Nenito se enfrasca con Samy: "Me toca a mí, son dos canciones"

 Septiembre 30, 2025
Terremoto de magnitud 6.9 sacude el centro de Filipinas

Terremoto de magnitud 6.9 sacude el centro de Filipinas

Septiembre 30, 2025
Padre de Lamine Yamal: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"

Padre de Lamine Yamal: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"

 Septiembre 30, 2025
¿Qué pasó? Cuestionan las pocas vistas a video de Sech y Boza

¿Qué pasó? Cuestionan las pocas vistas a video de Sech y Boza

 Septiembre 30, 2025
¡Farruko le cumple a fans y graba con El Roockie y Kafu!

¡Farruko le cumple a fans y graba con El Roockie y Kafu!

 Septiembre 30, 2025

El terremoto provocó además el derrumbe de parte de la fachada de la iglesia de Santa Rosa de Lima, situada en el municipio de Daanbantayan y que data de 1858, según publicó en la red social Facebook la propia congregación responsable del edificio.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando