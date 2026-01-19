Dejan tras las rejas a sujeto que se jaló la nutria frente a mujeres y niños

Panamá- Detención provisional y la imputación de cargos por el delito de corrupción de menores fue la decisión adoptada por el juez de Garantías en contra del hombre denunciado por vecinos de Altos de las Praderas, en La Chorrera, por la práctica de onanismo (masturbación) en público.

El juez también dejó abierta la opción de una medida cautelar de depósito domiciliario en casa de la madre del sujeto, ubicada en la barriada Los Guayacanes, previo al pago de una multa de 7 mil dólares.

La detención provisional del indiciado fue solicitada por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste.

La audiencia programada para efectuarse hoy a las 9:00 a.m. tuvo un retraso debido a la ausencia de la defensa legal del indiciado, ante lo cual el juez de Garantías advirtió que podría nombrar un defensor de oficio. Transcurridas varias horas y luego de fallidos intentos por localizar a la abogada del indiciado, el juez de la causa designó una defensora de oficio, reiniciando la audiencia a las 11:00 a.m.

En la audiencia de control de garantías, los fiscales presentaron elementos de prueba que corroboran que el ahora imputado realizó en público esta práctica entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en la barriada Altos de Las Praderas.

La defensa de oficio basó su estrategia en el argumento de que su cliente estaba orinando y no masturbándose.

Las investigaciones por este caso, por parte del Ministerio Público (MP), iniciaron de oficio tras aparecer en las redes sociales un video de un hombre realizando exhibicionismo.