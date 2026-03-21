Sucesos - 21/3/26 - 08:53 AM

Huyen tras robo a toda velocidad y terminan muertos al caer en un abismo

Todo comenzó con un asalto que, según los primeros reportes, terminó en una fuga a toda velocidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

La madrugada de este sábado terminó en tragedia en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste, luego de que dos presuntos delincuentes perdieran la vida tras un robo ocurrido en el corregimiento de Santa Rita.

Todo comenzó con un asalto que, según los primeros reportes, terminó en una fuga a toda velocidad. 

Los sujetos iban en un vehículo cuando, al llegar al sector de la barriada Los Calderones, en El Espino, perdieron el control del automóvil y terminaron cayendo por un abismo.

El impacto fue fatal. Uno de los implicados falleció en el lugar del accidente de forma inmediata, mientras que el otro fue trasladado en condición crítica al hospital Nicolás A. Solano, donde se mantiene bajo atención médica. Las autoridades ya investigan cómo ocurrió todo.

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