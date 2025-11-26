Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Panamá- Noviembre, considerado el 'Mes de la Patria', ha visto empañado su fervor por una serie de homicidios perpetrados por sicarios, algunos cometidos frente a testigos. En relación con tres de estos casos, se han filtrado detalles no divulgados.

El pasado 17 de noviembre, Domitilo Córdoba Urriola (67 años), César Armando Lasso Ramea (65 años) y Yasser Abdiel Sánchez Villalobos (30 años) fueron asesinados mientras conversaban frente a una residencia en la Calle 12 de la barriada Los Nogales #1 (Las Mañanitas). Otro hombre, de apellidos Andrade Arrocha (35 años), resultó gravemente herido; aunque fue atendido inicialmente en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, debió ser transferido en estado crítico al Hospital Santo Tomás. Inicialmente, quienes conocían a los adultos mayores no comprendían el móvil del crimen, pero a los nueve días de este triple homicidio han surgido detalles sobre el pasado de Yasser y los vehículos utilizados por los sicarios, lo que vislumbra una hipótesis para el caso.

Aunque el pasado lunes la Policía Nacional recuperó en la calle 27 de Los Nogales #2 la camioneta blanca utilizada por los sicarios para disparar contra las víctimas, ahora se sabe que, tras abandonar el vehículo con una matrícula hurtada, los pistoleros abordaron un sedán gris para completar su huida. En la camioneta, los peritos ubicaron municiones de un rifle Winchester y de un revólver calibre 38, que están siendo analizadas. Respecto al pasado de Yasser, se filtró parte de su prontuario policial, que indica que en 2015 fue aprehendido para verificación durante un allanamiento en su casa, y que en 2019 fue ingresado al centro penitenciario La Joya, aunque no se ha revelado el delito por el cual fue privado de libertad ni la fecha de su liberación.

En cuanto al asesinato de Kenneth Armando Shirley Murga (34 años), conocido como 'Gordo', ocurrido el sábado 12 de noviembre alrededor de las 9:00 de la noche en un puesto de venta de hamburguesas ubicado en la Calle 12 de la barriada Torremolinos, corregimiento de Tocumen, ha surgido un detalle que podría explicar el hecho. 'Gordo', además de haber sido aprehendido por riña y durante allanamientos en 2013 y 2023, en 2024 fue detenido por un caso de drogas, lo que otorga una dirección a la investigación de su homicidio.

Por otra parte, respecto al crimen de Damián Roque Rodríguez (34 años) y el intento de homicidio de una mujer de apellido Fernández (34 años), ocurrido en las primeras horas del pasado domingo en Concepción La Vieja, corregimiento de Juan Díaz, próximo al conocido puente rojo, se filtró que 'Damiancin', como era conocido, había sido aprehendido por porte de arma ilegal en 2014 y 2019, y durante un allanamiento en 2021. Además, estuvo privado de libertad en los pabellones 4 y 5 de La Joya en 2010 y 2014 por el mismo delito. En 2015 se le decomisaron más de 80 carrizos de cocaína; en 2018 fue vinculado con un intento de homicidio ocurrido en Concepción La Vieja; en 2019 se le encontraron dos armas de fuego ilegales durante un allanamiento en Concepción La Nueva; en 2020 se le vinculó con el secuestro de tres colaboradores de una empresa en Chiriquí —de los cuales dos fueron asesinados— y ese mismo año estuvo involucrado en el secuestro de Andrés Villarreal; y a mediados de este año fue aprehendido por homicidio doloso agravado, aunque no se conoció a qué caso estuvo vinculado.



