Taxista fue asesinado por asfixia mecánica

Panamá - Homicidio por asfixia mecánica. Esa fue la causa de muerte del taxista Osvaldo Olmedo González Mendoza (38 años), cuyo cadáver fue encontrado en el maletero de su propio selectivo el pasado viernes, 3 de octubre, en la vía que conduce hacia Clayton, frente a la entrada de la esclusa de Miraflores del Canal de Panamá.

Aunque uno de sus pies presentaba un orificio, los peritos determinaron en la escena que este había sido ocasionado por el tornillo de una bocina instalada en el vehículo, que comunica con el maletero.

González, nacido en Chiriquí, pero residente en Veracruz, Arraiján (Panamá Oeste), había desaparecido dos días antes —el 1 de octubre—. Su cuerpo fue localizado alrededor de las 8:20 de la mañana por unidades policiales, ya en estado de descomposición.

Se presume que el miércoles en que desapareció, la víctima se dirigía a Barú (Chiriquí) para visitar a su familia, pero desde horas de la tarde no se supo más de él. Sus familiares denunciaron la desaparición en redes sociales, relató su expareja, quien acudió al lugar donde fue hallado el taxi estacionado a orillas de la vía.

La familia de este trabajador del volante —incluyendo a sus cuatro hijos que quedaron huérfanos— solicita a las autoridades que se haga justicia, así como que se identifique y capture a los responsables de este crimen, destacando que González era un hombre muy querido y trabajador.



