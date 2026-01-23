¡Tragedia! Menor de 2 años muere ahogado en pozo en Changuinola

Panamá- La tristeza y el dolor embargan a una familia bocatoreña luego de que un menor de tan solo 2 años murió ahogado al caer en un pozo en una de las viviendas de la comunidad 4 de Abril, en Changuinola.

Según se informó, todo ocurrió ayer al caer la noche. De pronto, los padres del infante se percatan de que no lo veían y empiezan a buscarlo sin sospechar la tragedia que había ocurrido.

Tras varios minutos de búsqueda intensa, pasó lo impensado: ubicaron al menor dentro de un pozo de agua que se ubica en la parte trasera de la vivienda.

Agonizando, el menor fue trasladado de urgencia por sus familiares hasta el Hospital de Changuinola, pero lamentablemente falleció.

Tras ser notificados del lamentable suceso, el Ministerio Público inició una investigación del caso para deslindar responsabilidades y establecer cómo ocurrió el hecho.

Tan solo el miércoles se reportó un caso similar en Las Albinas, corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte, donde una menor de 9 meses murió ahogada luego de caer en un tanque de agua.



