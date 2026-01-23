Sucesos - 23/1/26 - 11:25 AM

¡Tragedia! Menor de 2 años muere ahogado en pozo en Changuinola

Todo ocurrió ayer al caer la noche. De pronto, los padres del infante se percatan de que no lo veían y empiezan a buscarlo sin sospechar la tragedia que había ocurrido.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La tristeza y el dolor embargan a una familia bocatoreña luego de que un menor de tan solo 2 años murió ahogado al caer en un pozo en una de las viviendas de la comunidad 4 de Abril, en Changuinola.

Según se informó, todo ocurrió ayer al caer la noche. De pronto, los padres del infante se percatan de que no lo veían y empiezan a buscarlo sin sospechar la tragedia que había ocurrido.

Tras varios minutos de búsqueda intensa, pasó lo impensado: ubicaron al menor dentro de un pozo de agua que se ubica en la parte trasera de la vivienda.

Agonizando, el menor fue trasladado de urgencia por sus familiares hasta el Hospital de Changuinola, pero lamentablemente falleció.

Tras ser notificados del lamentable suceso, el Ministerio Público inició una investigación del caso para deslindar responsabilidades y establecer cómo ocurrió el hecho.

Tan solo el miércoles se reportó un caso similar en Las Albinas, corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte, donde una menor de 9 meses murió ahogada luego de caer en un tanque de agua.

Te puede interesar

¡Tragedia! Menor de 2 años muere ahogado en pozo en Changuinola

¡Tragedia! Menor de 2 años muere ahogado en pozo en Changuinola

 Enero 23, 2026
Incautan mercancía falsa valorada en $95 mil y capturan a una mujer

Incautan mercancía falsa valorada en $95 mil y capturan a una mujer

 Enero 23, 2026
Capturan en Panamá a mexicano vinculado al Clan del Golfo

Capturan en Panamá a mexicano vinculado al Clan del Golfo

 Enero 23, 2026
Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en vivienda en David

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en vivienda en David

 Enero 23, 2026
¡Médico libre! Logran acuerdo por mala praxis en Nicolás Solano

¡Médico libre! Logran acuerdo por mala praxis en Nicolás Solano

Enero 23, 2026

 

 

 

 

 

 


 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero